Napoli, blitz dello Zenit per Sarri: russi disposti a pagare la clausola

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nei giorni scorsi lo Zenit San Pietroburgo ha effettuato un vero e proprio blitz in Italia per incontrare Maurizio Sarri. All'incontro erano presenti Giulio Dini, avvocato consulente dei russi, insieme a Mitrofanov e Dyukov, i due candidati alla presidenza del club e attualmente già attivi in società con incarichi differenti. Lo Zenit ha presentato il suo programma per i prossimi anni e un'offerta da 4 milioni di euro a stagione più bonus. Ora si attendono segnali dal tecnico dei partenopei, con lo Zenit che starebbe anche valutando la possibilità di pagare la clausola in base alla risposta dell'allenatore. A riportarlo è Sky Sport.