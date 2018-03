Napoli, bloccati i big ma 'preoccupano' le clausole di Mertens e Koulibaly

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Bloccati tutti i big, il club non ha necessità di vendere". Così Il Mattino fa il punto sul mercato del Napoli in vista della prossima estate. Ci sono tuttavia due pericolose situazioni: quelle legate a Kalidou Koulibaly e Dries Mertens. Entrambi hanno clausole rescissorie nei rispettivi contratti: per il belga è fissata a 28 milioni di euro. Farà pure gola Mertens, ma tutto passa per il suo sì e dunque potrebbe rifiutare le proposte per restare in azzurro. Il difensore ha una clausola da 70 milioni di euro e il Chelsea potrebbe tornare all'assalto: De Laurentiis due anni fa ha rifiutato 58 milioni, è chiaro che non lo potrà più fare se i londinesi arriveranno a quota 70.