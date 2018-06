Napoli, bloccato Badelj: pronto un triennale per il croato

© foto di Federico De Luca

Il Napoli si è ormai rassegnato a salutare il regista Jorginho, che dovrebbe andare al Manchester City per una cifra fra i 50 e i 60 milioni di euro, e per questo secondo quanto riportato da Mediaset Premium avrebbe bloccato Milan Badelj, calciatore in uscita dalla Fiorentina. Per il croato il club partenopeo avrebbe pronto un triennale a 2,5 milioni di euro a stagione.