Napoli, bloccato il centrocampista Fornals del Villarreal

Secondo quanto riferito da Radio Marte il Napoli avrebbe bloccato il talentuoso centrocampista del Villarreal Pablo Fornals. Un’operazione simile a quella che un anno fa ha portato in azzurro un altro spagnolo come Fabian Ruiz. Il calciatore, che in questa stagione ha collezionato 29 presenze segnando tre reti, era tornato l’anno scorso al submarino amarillo per 12 milioni di euro firmando un contratto fino al 2022. Sul calciatore c’è da tempo anche l’interesse dell’Arsenal che sarebbe però stato anticipato dal Napoli.