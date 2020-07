Napoli, Boga il preferito per la fascia d'attacco: azzurri in pole, ma il Sassuolo fa muro

In attesa di Osimhen, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, il Napoli lavora anche agli altri reparti dell'attacco. Servirà un altro esterno con l'addio di Callejon e un nome caldo è quello di Jeremie Boga del Sassuolo.

Napoli in pole, ma serve l'apertura neroverde. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che il ds Giuntoli è pronto ad accelerare, il Napoli è in vantaggio su tutti gli altri club, Marsiglia compreso, e dunque si ritroverebbe in pole qualora il Sassuolo aprisse ad una cessione del talento ex Chelsea che ha già segnato oltre dieci reti quest'anno.