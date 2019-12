© foto di Insidefoto/Image Sport

Fernando Llorente porta il Napoli in vantaggio al 41'. Lampo di Lorenzo Insigne che parte dalla sinistra e in velocità palla al piede taglia il campo grazie anche al lavoro di Lozano che si porta via i difensori bolognesi. Il capitano azzurro prova la conclusione trovando la respinta bassa di Skorupski. Sulla ribattuta c'è Llorente che in tap in di destro gonfia la rete.