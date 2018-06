Napoli-Bologna, accordo ad un passo per Verdi. Si chiude a 25 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Accordo vicino fra il Napoli ed il Bologna per Simone Verdi. L'attaccante, già vicino agli azzurri in inverno, potrebbe così presto cambiare maglia a fronte di un pagamento di circa 25 milioni di euro. A riportarlo è Sky Sport che spiega come lo stesso Bologna stia spingendo per la soluzione partenopea col giocatore. Se non sarà Napoli, insomma, il Bologna potrebbe addirittura trattenere il giocatore, per l'emittente.