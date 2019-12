Napoli-Bologna, i voti ai tecnici: Ancelotti sbaglia tutte le mosse

© foto di Insidefoto/Image Sport

NAPOLI-BOLOGNA 1-2 - 41' Llorente, 58' Skov Olsen, 80' Sansone.

Il Bologna vince, si allontana dalle sabbie mobili e rompe un tabù al San Paolo che durava sette anni. L'ultima volta i rossoblù si permisero persino di abbuffarsi, vincendo due volte in quattro giorni. E arriva un successo dopo quattro partite nelle quali la squadra di Mihajlovic aveva raccolto appena un punto. Per il Napoli la situazione si fa preoccupante: settimo posto con la squadra più vicina a cinque lunghezze. E una serie di partite senza vittorie che arriva a 6. L'ultimo successo lo scorso 19 ottobre. Di seguito i voti ai tecnici:

CARLO ANCELOTTI 4 - La mossa Mertens non funziona e, anzi sbilancia ulteriormente la squadra con un centrale di difesa, Maksimovic, costretto dopo l'1-1 ad avanzare lasciando vere e proprie praterie sulla sua fascia. E l'esclusione di Callejon si sente eccome, perché Lozano non ha le stesse caratteristiche. Il Bologna ne approfitta e affonda proprio lì, portandosi infine l'intera posta. La situazione si fa difficile e il tecnico non riesce a sbloccare un gruppo a cui è bastato subire un gol per andare in tilt.

SINISA MIHAJLOVIC (in panchina TANJGA) 7 - Coraggiosa e azzeccata la scelta di togliere subito Orsolini. L'italiano non gira per 45' e l'ingresso di Skov Olsen cambia la partita. Una mossa che dà coraggio alla squadra e una lettura perfetta della partita dove i giocatori attaccano il lato più vulnerabile dei partenopei.