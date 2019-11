© foto di www.imagephotoagency.it

Bomba dal Sudamerica: secondo quanto riportato da Fox Radio, Carlo Ancelotti sarebbe fra i papabili alla panchina del Boca Juniors. L'attuale allenatore del Napoli sarebbe in lizza per il nuovo anno al posto di Gustavo Alfaro. Sembrerebbe fantacalcio, ma il recente trasferimento in Argentina e proprio al Boca di Daniele De Rossi rende tutto possibile.