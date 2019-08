Napoli, bomba del Sun: "Ancelotti tra un anno all'Inter Miami di Beckham"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dall'Inghilterra arriva un'indiscrezione clamorosa legata al futuro di Carlo Ancelotti. La voce, lanciata da The Sun, vedrebbe l'attuale allenatore del Napoli come favorito per ricoprire il ruolo di manager dell'Inter Miami, nuovo club di proprietà del suo ex calciatore e grande amico David Beckham, che a partire dalla stagione 2020/21 prenderà parte alla MLS. "Ancelotti pronto a prendere in carico l'Inter Miami di David Beckham per il debutto in MLS", si legge sul tabloid inglese, secondo il quale il principale obiettivo dell'ex centrocampista sarebbe proprio il tecnico di Reggiolo.