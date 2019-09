Fonte: tuttonapoli.net

Secondo quanto riporta quest'oggi Il Mattino, quest'estate è cresciuto ulteriormente il monte ingaggi che ha toccato per la prima volta quota 120mln. E la prospettiva, viste le trattative per i rinnovi di Maksimovic, Zielinski, Milik, Luperto ed Allan, è di arrivare a sfiorare i 130mln di euro. Da qui - si legge - la necessità di trovare un delicato equilibrio finanziario perché senza cessioni il Napoli fattura 180mln circa (con la Champions) ed il fair play finanziario impone che gli stipendi non siano superiori al 70% del fatturato. Per questo le cessioni sono state importanti, in particolare quella di Verdi a fine mercato.