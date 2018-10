Napoli, Braida al San Paolo per visionare Koulibaly

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Missione partenopea per il ds del Barcellona Ariedo Braida. L'ex Milan, come riporta TuttoNapoli, era ieri al San Paolo per assistere al match di Champions League fra Napoli e Liverpool con l'intento di osservare dal vivo la prestazione di Kalidou Koulibaly. L'intenzione del club catalano è infatti quella di puntare forte sul centrale senegalese in vista delle prossime sessioni di mercato.