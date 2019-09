Napoli-Brescia, i voti ai tecnici - Ancelotti ha chiuso con una difesa inedita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' finito 2-1 il match tra Napoli e Brescia, anticipo delle 12.30 valido per la sesta giornata di Serie A. A decidere la sfida del San Paolo i gol di Mertens, Manolas e Balotelli. Di seguito i voti ai due allenatori.

Carlo Ancelotti (Napoli) 6 - Una partita più complicata del previsto anche per l'allenatore del Napoli. Perché il Brescia, anche sotto di due gol, non ha mai rinunciato ad attaccare e perché nella ripresa gli infortuni l'hanno costretto a schierare una difesa a dir poco fantasiosa. La scelta di schierare Llorente e Mertens in avanti dal primo minuto si rivela subito indovinata, perché il centravanti basco ha tenuto in apprensione i due centrali avversari e il belga - 4 gol in 6 gare di Serie A - era libero di agire alle sue spalle.

La sua squadra scende in campo fin da subito con l'atteggiamento giusto, ma nella ripresa perde le sue certezze. Per paura, per gli infortuni. E' costretto a richiamare in panchina sia Manolas che Maksimovic e a quel punto - senza Koulibaly squalificato - si inventa una coppia di centrali di difesa Luperto-Di Lorenzo che ha il merito di reggere fino alla fine. Clicca qui per le pagelle del Napoli.

Eugenio Corini (Brescia) 6.5 - Nessun punto contro Juventus e Napoli, ma il suo Brescia anche contro le prime due dell'ultima Serie A si conferma tutt'altro che squadra materasso. A impressionare, soprattutto la personalità con cui le rondinelle si sono ripresentate in campo nella ripresa per provare a ribaltare il 2-0: riuscendoci quasi, credendoci fino alla fine. Clicca qui per le pagelle del Brescia.