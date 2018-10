Napoli, brilla la stellina Fabián: Ancelotti si gode il tuttocampista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il gol con l'Under 21 spagnola, Fabián ha replicato con il Napoli ad Udine per la prima rete in azzurro. Sono sicuramente i giorni della stellina classe '96 che, nonostante il metro e novanta, già da settimane è apparso tra i più in forma ed anche mentalmente ha annullato qualsiasi tempo d'inserimento, senza pagare assolutamente il cambio di paese e campionato. Subentrato a Verdi dopo pochi minuti, s'è piazzato centralmente - Ancelotti nelle ultime gare l'ha utilizzato più che altro a sinistra ed a destra come esterno 'tattico - trovando il fantastico destro a giro (il suo piede 'debole', peraltro) che ha sbloccato il risultato e probabilmente l'ha galvanizzato per una prova d'altissimo livello. A conferma che ci ha visto giusto il Napoli, in particolare Davide Ancelotti che ha seguito con attenzione il Betis vivendo con la sua fidanzata di Siviglia nell'ultimo anno, trovando poi il gradimento assoluto del papà e del ds Giuntoli ed il suo staff che seguiva il giocatore da tempo. 30mln per esercitare la sua clausola rescissoria - e strapparlo alla concorrenza di mezza Europa - che sembravano tanti per chi non conosceva il giocatore, non per Ancelotti che ne ha sempre elogiato le qualità e l'ha inserito velocemente nonostante un centrocampo consolidato negli anni.

"Partita che non dimenticherò. Tre punti e una rete che significa tanto per me. Grazie ai tifosi che sono sempre insieme a noi, forza Napoli", ha scritto ieri sui social il centrocampista spagnolo che si candida ad una maglia da titolare anche contro il PSG. Ancelotti probabilmente ad Udine ha provato a risparmiarlo proprio in ottica Parigi, ma l'ha dovuto impiegare e fargli finire persino la gara da punta al fianco di Mertens. Finora ha ritenuto necessaria la sua fisicità e qualità in Champions, al punto che è stato tra i pochi impiegati titolari in entrambe le gare disputate, risultando tra i più positivi sia con la Stella Rossa che con il Liverpool. In base al piano tattico di Ancelotti, potrebbe essere impiegato da esterno - in caso di un undici più di palleggio - oppure da centrale, lasciando così spazio ad esterni più di gamba e verticalità come Zielinski. Nessun problema per lo spagnolo che del resto ha offerto buone prove in praticamente tutti i ruoli.