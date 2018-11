Napoli, brivido Hamsik contro il PSG: record di presenze in azzurro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stasera al San Paolo Marek Hamsik vivrà un brivido azzurro in più oltre ad affrontare il PSG in un big match di livello internazionale. Il capitano del Napoli infatti toccherà quota 512 presenze, ovvero il record assoluto per un giocatore napoletano. Pareggiati i conti con Bruscolotti nella gara contro la Roma, adesso lo supererà con l'obiettivo di allungare ancora grazie ai tre anni di contratto che gli avanzano con il club di De Laurentiis. Se dovesse giocare ancora fino alla fine dell'accordo, il suo record diventerebbe quasi irraggiungibile, un regalo per la propria carriera e per entrare per sempre nei cuori dei tifosi partenopei. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.