Napoli, buone notizie per Gattuso: recuperati i due centrali, a Barcellona al top

In attesa di giocare l'ultima gara contro la Lazio, domani al San Paolo, per Rino Gattuso sono arrivate indicazioni positive dagli ultimi due allenamenti. Il tecnico del Napoli infatti dovrebbe avere praticamente la rosa al completo per la trasferta di Champions a Barcellona, ormai a poco più di una settimana di distanza, visto il rapido recupero dei due centrali difensivi dai rispettivi infortuni.

Il primo a fermarsi era stato Kostas Manolas, uscito per infortunio alla fine del match contro il Sassuolo, evidenziando poi negli accertamenti "l'infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro", un problema già rimediato a fine 2019 (in quel caso ci fu frattura) che finì per limitarlo e tenerlo fermo a lungo. Stavolta il recupero è stato rapido, il dolore sembra un ricordo e non solo sarà a Barcellona, ma visti i due ultimi allenamenti c'è qualche possibilità che possa rientrare anche nei convocati per domani. Stesso discorso per Nikola Maksimovic, uscito con un fastidio alla caviglia dalla gara con l'Inter ma già da un paio di giorni apparso completamente ristabilito e favorito per far coppia con Koulibaly contro la Lazio. Poi Gattuso, con entrambi a disposizione, sceglierà chi schierare titolare tra i due nella gara più attesa: da un lato Maksimovic, in grande forma nell'ultimo periodo e che si lascia preferire nel gioco dal basso sulla pressione avversaria (che a Barcellona non mancherà), dall'altro Manolas, insuperabile in velocità se chiamato a 'scappare' all'indietro e sempre temibile sulle palle inattive, come proprio il Barcellona ricorda bene per l'eliminazione all'Olimpico.