Napoli, c'è Chiesa sulla strada dello Scudetto: gli azzurri alla finestra

© foto di Federico Gaetano

Sulla strada del Napoli e dello Scudetto c'è Federico Chiesa, figlio d'arte e simbolo della Fiorentina che il club azzurro segue da tempo. "Baby Chiesa tra presente e futuro: il Napoli in pressing", il titolo che Il Mattino propone oggi nella sua sezione sportiva. Il quotidiano sottolinea come la scorsa estate la Viola abbia resistito alle pressioni e alle offerte di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli continua a seguirlo e a chiederlo, ma s'è messo in fila anche il Liverpool. A Chiesa - si legge sul giornale partenopeo - il Napoli piace, verrebbe volentieri ma per rispetto verso il club che lo ha lanciato nel grande calcio non fa pesare la propria volontà. In estate, la base d'asta per acquistarlo è fissata a circa 50 milioni di euro.