Napoli, c'è il sì di Badelj: superata concorrenza di Milan e Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milan Badelj ha scelto il Napoli, scrive sul suo sito l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà raccontando del futuro del giocatore che rappresenta una grande occasione a parametro zero. Il Milan è stato in gioco fino a pochi giorni fa - si legge - e ci hanno provato in tante, Roma compresa, ma il ritardo dal Napoli sembra incolmabile, in attesa delle firme per un probabile triennale.