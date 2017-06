Napoli, c'è l'intesa con Mario Rui: serve l'accordo con la Roma

© foto di Federico Gaetano

Arrivano novità in merito all'interesse del Napoli nei riguardi di Mario Rui, esterno ex Empoli che piace a Maurizio Sarri. A rivelare gli ultimi aggiornamenti per l'esterno della Roma ci ha pensato Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, attraverso il proprio blog. “Un contratto di quattro anni con la Roma, scadenza 2021. Un rilancio del Napoli per Mario Rui: quinquennale a cifre più alte. Il pressing che ci avevamo raccontato nei giorni scorsi è aumentato nel corso delle ultime ore. E c’è stata l’apertura dello specialista portoghese, raggiunta l’intesa con il club di De Laurentiis. Ora il Napoli andrà dalla Roma che aveva lasciato massima autonomia a Mario Rui sulla decisione da prendere: ci avrebbe puntato volentieri, ne aveva parlato con Di Francesco, ma in presenza di una volontà diversa da parte del laterale sinistro ne avrebbe preso atto. La valutazione del cartellino non è lontana dai dieci milioni, prevedibile presto un contatto diretto tra le due società”, si legge.