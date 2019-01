Fonte: Tuttonapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime indiscrezioni sull'affare Christian Kouame, tra Napoli e Genoa, riportate da SkySport: Tra Napoli e Genoa c'è ancora distanza su Kouamè. Preziosi in questo momento è in Cina, quindi le comunicazioni non sono agevoli. Gli azzurri hanno offerto 18 milioni più bonus, il Genoa ne vuole 25. La necessità dei rossoblù, però, è incassare subito per fare mercato e rinforzare la squadra, in lotta per la salvezza. La sensazione è che si possa chiudere".