Napoli, c'è ancora distanza per Elmas: ballano cinque milioni

© foto di Dimitri Conti

Potrebbero allungarsi i tempi per Eljif Elmas al Napoli. La trattativa sembrava agli sgoccioli, ma il Fenerbahce ha chiesto 20 milioni di euro, con gli azzurri attualmente fermi a 15 più bonuis legati al rendimento. Lo stesso giocatore, intercettato a Istanbul, ha detto di non sapere nulla del suo prossimo eventuale trasferimento, come spiega La Gazzetta dello Sport.