Napoli, c'è ancora distanza per i rinnovo di Hysaj e Maksimovic: accordi difficili da raggiungere

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro. Uno dei compiti del ds Giuntoli sarà quello di rinnovare i contratti di Hysaj e Maksimovic. I contatti con gli agenti dei giocatori sono serrati, ma ancora manca l'intesa sulle cifre: il terzino albanese guadagna 1,6 milioni e stagione e ne vorrebbe almeno 2,5 per rinnovare. Discorso simile per Maksimovic: il centrale ha un ingaggio da 1,2 milioni e vorrebbe arrivare almeno a 2 milioni. A differenza di Milik, i due giocatori sono dei tasselli chiave per Gattuso, per questo motivo il braccio di ferro potrebbe protrarsi a lungo nella speranza di trovare un accordo, che al momento sembra difficile da raggiungere.