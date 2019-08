© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta Il Mattino, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli ha ottenuto la disponibilità di Llorente a vestire la maglia azzurra. La trattativa potrebbe decollare durante l'ultima settimana di mercato. Dopo Ferragosto, invece, andrà in scena l'incontro tra De Laurentiis e Cairo, che si vedranno per definire la cessione di Simone Verdi ai granata: affare chiuso a 20 milioni con il Napoli che tiene per sé una percentuale di rivendita.