© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Mattino oggi in edicola racconta che ci sarebbe il sì tra il Napoli e Piotr Zielinski. C'è la fumata bianca dietro l'angolo per il rinnovo di contratto: intesa raggiunta con De Laurentiis per il prolungamento del contratto fino al 2023. Probabilmente non è stata inserita alcuna clausola rescissoria. Mancano solo i dettagli legali per l'annuncio ma non ci sono intoppi per la firma.