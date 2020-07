Napoli, c'è il sì di Osimhen ed il Lille ha fretta di chiudere un affare da 50mln

L'apertura di Victor Osimhen al Napoli delle scorse settimane s'è trasformata in un sì convinto. Dal mare del golfo, per raggiungere la villa di De Laurentiis a Capri, a quello della Sardegna per un summit con presidente del Lille, i suoi (nuovi) agenti ed il ds Giuntoli che è tornato a Bologna - dove la squadra è in ritiro in vista di questa sera - con un'operazione ormai in chiusura. La strada in discesa è stata anticipata già ieri dalla stampa francese, anche se le cifre dell'affare non sono quelle inizialmente trapelate: non si arriverà sugli 80mln di euro, anche perché nell'affare non dovrebbe rientrare - almeno per ora - Adam Ounas, valutato sui 25mn di euro dal club partenopeo, ed al Lille potrebbero andare circa 50mln di euro più bonus più o meno raggiungibili.

Restano da definire dei dettagli e le commissioni agli agenti, ma l'affare potrebbe chiudersi a breve anche perché è il Lille in questa fase a spingere per la definizione. Il club francese ha bisogno di liquidità per pagare alcune pendenze e mettersi in regola anche con il fair play finanziario 'interno' per l'iscrizione alla Ligue 1. Anche per questo poi i club parleranno successivamente, eventualmente, anche di Ounas e del difensore brasiliano Gabriel Magalhães, classe '97 che piace in caso di addio di Koulibaly (tutt'altro che certo al momento) che è anche extracomunitario e quindi costringerà il Napoli ad ulteriori riflessioni in base agli arrivi negli altri reparti. Per ora si lavora unicamente per chiudere l'affare Osimhen, da mesi la primissima scelta per l'eredità di Milik.