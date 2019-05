© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport avanza la candidatura di Diego Costa, attaccante dell’Atletico Madrid, ma in uscita dai colchoneros, che il Napoli potrebbe provare a ingaggiare per la prossima stagione. Come alternativa a Milik, che fin qui ha realizzato 20 reti in stagione (17 in campionato), Cristiano Giuntoli sta valutando la possibilità di trattare con l’Atletico il brasiliano naturalizzato spagnolo, ben disposto a fare un’esperienza in Italia. Si potrebbe pensare anche a un prestito con diritto di riscatto, anche se la formula non è tra quelle che Aurelio De Laurentiis predilige.