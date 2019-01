Napoli, c'è l'accordo con Almendra. Ma l'intesa col Boca è molto lontana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il punto sul futuro di Agustin Almendra tramite il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il Napoli ha raggiunto l'accordo col calciatore e il suo entourage, ma le ultime parole del presidente del Boca Juniors Daniel Angelici non lasciano ben sperare (in basso il link). In virtù dell'ultimo contratto firmato, il club argentino chiede adesso 30 milioni di dollari, molto di più rispetto a quanto vuole spendere la società partenopea.