Napoli, c'è l'accordo con Callejon: finirà la stagione in azzurro

vedi letture

Vestirà la maglia azzurra per altri due mesi. E' arrivata la schiarita sull'estensione del contratto di Josè Callejon, in scadenza al 30 giugno ma che probabilmente già in giornata potrebbe firmare il modulo federale per giocare fino ad agosto, concludendo la stagione insieme ai compagni di squadra ed evitando un addio solitario dopo la meravigliosa esperienza partenopea durata 7 anni. Le schermaglie iniziali sono state superate: il giocatore ha rinunciato a pretese economiche, considerando anche che il Napoli è tra i pochissimi club che non ha sottratto o tagliato le mensilità (ieri è stato pagato anche lo stipendio di marzo), chiedendo soltanto una copertura assicurativa in caso di infortuni visto che al termine della stagione potrebbe essere ancora senza accordi con altri club.

Premiata la diplomazia del ds Giuntoli, ma anche di Rino Gattuso. Il tecnico non l'ha utilizzato neanche da subentrante nell'ultima gara di Verona, attendendo la risoluzione della questione, ma in due delle tre gare dalla ripresa ha preferito Politano. Gattuso da un lato potrà contare sulla sagacia tattica dello spagnolo soprattutto nelle grandi sfide, ma dovrà gestire in questi mesi un giocatore che tra due mesi chiuderà la sua esperienza napoletana. Il tecnico dovrà fare i conti col futuro del club, rappresentato dall'ex Inter, favorendo anche le manovre estive sul mercato ritagliando più spazio a Lozano, investimento più importante dell'era De Laurentiis e finora oggetto misterioso difficile anche da valutare o da sistemare altrove.