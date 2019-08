Napoli, c'è l'accordo con Llorente: appuntamento fissato dopo i viola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe raggiunto un accordo di massima con Fernando Llorente sulla base di un biennale da 2,5 milioni di euro a stagione anche se l'affare si chiuderà solo dopo la partita di Firenze e nel caso in cui Mauro Icardi non dovesse dare il via libera. In sintesi, gli azzurri hanno chiesto allo spagnolo di aspettare fino a lunedì e se le cose rimarranno come oggi, allora si chiuderà con la firma del giocatore e il suo approdo agli ordini di Ancelotti.