Napoli, c'è l'insidia Salisburgo: ora inizia realmente l'Europa League

Poteva andare peggio. E' questo il commento più diffuso in merito al sorteggio del Napoli, accoppiato agli austriaci del Salisburgo, evitando quindi favorite come Chelsea, Arsenal, Siviglia o Inter. A Castel Volturno, però, non hanno di certo fatto salti di gioia perchè la formazione di Marco Rose - capace l'anno scorso di arrivare fino in semifinale d'Europa League, sfiorando la finale ai supplementari col Marsiglia - gioca un grande calcio e sulla carta viene ritenuta appena dietro le big della competizione e davanti a tutte le altre. Pur non avendo grandissimo fascino o blasone, l'errore più grave sarebbe quello di sottovalutare il doppio confronto col Salisburgo, ormai una realtà a livello europeo: 18 punti su 18 nel girone, battendo due volte una squadra di livello come il Lipsia, eliminando il Brugge ai sedicesimi, ma soprattutto nella scorsa edizione il Borussia agli ottavi - vincendo l'andata a Dortmund - e poi rimontando anche la Lazio ai quarti.

Il Napoli punta tutto sulla competizione e si farà trovare pronto, grazie anche all'esperienza internazionale di Carlo Ancelotti, subito chiarissimo sui suoi canali social: "Il Salisburgo è un'ottima squadra con grande esperienza internazionale. Basti ricordare che solo pochi mesi fa ha giocato la semifinale di Europa League. Nel girone ha vinto 6 partite su 6 e dovremo fare 2 grandi partite!". A partire da quella d'andata al San Paolo che tornerà a riempirsi per aiutare la squadra ad evidenziare il divario tecnico che - nonostante diversi giovani di grandissimo talento tra gli austriaci - è netto. Non sarà quattro volte superiore, ma per il sito specializzato Transfermarkt il Napoli ha una rosa di 521mln di euro, contrapposta a quella da appena 129mln del Salisburgo. In appena 180' però spesso le distanze si accorciano, gli episodi assumono un peso maggiore e per questo Ancelotti non lascerà nulla al caso. Ora inizia sul serio l'Europa League del Napoli.