Napoli, caccia al portiere "senza fretta" per accontentare Ancelotti

© foto di J.M.Colomo

Inizia a delinearsi il mercato del Napoli e la settimana che sta per aprirsi dovrebbe portare anche altri annunci dopo quello di Verdi. Si partirà dalla cessione di Jorginho al Manchester City per poi pagare la clausola rescissoria di Fabian Ruiz al Betis Siviglia, classe '96 individuato in realtà per sostituire Hamsik, destinato in Cina ed anche in questo senso ci saranno i primi, veri, contatti tra le parti per trovare l'accordo sul cartellino. Ed anche l'affare Lainer potrebbe essere definito, essendo da giorni alle battute finali.

In realtà la priorità è quella del portiere, tassello vuoto in organico e su cui il club lavora da mesi sapendo dell'addio di Reina. Le parole di De Laurentiis di ieri, però, sono improntate alla calma, probabilmente per il valzer di portieri che potrebbe a breve scatenarsi in tutta Europa. "Ossessione? Non nostra. Io voglio accontentare Ancelotti, innanzitutto. A me piace molto Meret, però quando vai dai Pozzo sai che i prezzi diventano illogici. Areola è bravissimo, come altri; Keylor Navas ha esperienza. Ma il Napoli non ha assolutamente fretta". Al Real Madrid infatti potrebbe arrivare Alisson dalla Roma nelle prossime settimane e liberare Navas, così come Areola potrebbe decidere di riabbracciare Ancelotti qualora dovesse concretizzarsi l'arrivo di Buffon a Parigi. E per quanto ci sia urgenza di intervenire per il ruolo, potrebbe essere inutile avere fretta: entrambi i profili - ma non si escludono sorprese - sono impegnati ai Mondiali ed in ogni caso non prenderebbero parte al ritiro estivo.