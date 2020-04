Napoli, caccia al possibile erede di Koulibaly: Gattuso stima il giovane Sarr del Nizza

Il Napoli è alla ricerca di un possibile erede di Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riportato da France Football infatti, il Napoli avrebbe messo nel mirino Malang Sarr, giovane centrale del Nizza il cui contratto scadrà al termine della stagione. Il classe '99 non sembra voler rinnovare il contratto con il club della Costa Azzurra, con il Napoli pronto a piazzare il colpo a costo zero. Non sarà facile perché su "le petit Maldini" ci sono tanti club, soprattutto in Bundesliga.