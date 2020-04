Napoli, caccia al terzino sinistro: interesse per Emerson Palmieri del Chelsea

Il Napoli si è iscritto all'asta per Emerson Palmieri, esterno difensivo del Chelsea che nell'ultimo periodo in cui si è giocato ha trovato poche volte la maglia da titolare. L'offerta pronta per il terzino mancino sarebbe di 3 milioni netti a stagione per i prossimi cinque anni. A riportarlo è Rai Sport.