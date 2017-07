Napoli, caccia al vice Reina: idee Karnezis e Onana

Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se Reina dovesse rimanere all'ombra del Vesuvio, per il Napoli sarà necessario trovare qualcuno alle sue spalle che magari possa prendere anche il suo posto nell'immediato futuro. Come riporta oggi Il Mattino, ha preso quota il nome di Orestis Karnezis (31): il portiere dell'Udinese ha tanta esperienza, e questa è la discriminante che farebbe pendere l'ago della bilancia su di lui. In Italia resta monitorato anche Alex Meret (20), anche se la sua valutazione resta alta ed in questo caso è la scarsa esperienza in Serie A a creare dei dubbi. Ma è spuntato anche un nuovo nuovo per la porta azzurra: è quello di Andre Onana (21), portiere camerunense dell'Ajax che ben ha figurato nella stagione appena conclusa in Eredivisie.