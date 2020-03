Napoli, caccia all'erede di Milik: Giuntoli non molla la pista Mateta

Il Napoli torna su Jean Philippe Mateta, giovane attaccante del Mainz che Giuntoli aveva già seguito durante il mercato di gennaio. Il ragazzo però era reduce da un infortunio al menisco, per questo il ds del Napoli ha preferito non puntare su un giocatore rientrato da poco da un grave problema fisico. Mateta, un colosso di un metro e novantude centimetri, resta uno dei nomi caldi per sostituire Milik in estate. Lo riporta il Corriere dello Sport.