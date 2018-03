Napoli, cade il muro del Genoa: Albiol riapre la lotta Scudetto

© foto di www.imagephotoagency.it

La corsa Scudetto è più viva che mai. Il Napoli al San Paolo non fallisce un'occasione irripetibile e raccoglie una vittoria pesante quanto sofferta contro il Genoa, portandosi a -2 e sfruttando quindi il pareggio della Juventus a Ferrara per rosicchiare due punti e farsi sotto, a meno di una vittoria di distanza con nove partite ancora da giocare. Tra queste c'è anche lo scontro diretto che permette al Napoli di tornare padrone del proprio destino: vincendole tutte arriverebbe il titolo. Non male considerando la situazione di pochi giorni prima con i più che avevano già fatto scorrere i titoli di coda sul campionato.

Non è mancata la tensione negli azzurri. Non c'è stata la solita prova, merito anche di un Genoa fastidiosissimo in trasferta, ma il Napoli ha comunque meritato ampiamente la vittoria. La squadra di Sarri ha colpito due pali e sprecato - come accaduto con Roma e Inter - diverse occasioni da due passi (clamorosa la palla gol con Allan a colpo sicuro). Nella ripresa il Napoli non ha perso fiducia, non s'è disunito o sbilanciato alla ricerca del gol - contro un Genoa sempre più chiuso nella propria trequarti - alzando la pressione ed il predominio territoriale fino all'episodio che l'ha premiato con Albiol su schema da calcio d'angolo che ha rubato il tempo a tutti buttando giù il muro del Genoa (terza miglior difesa esterna del campionato) per riaprire il campionato. Il sogno azzurro prosegue.