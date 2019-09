Napoli-Cagliari 0-1, i voti ai tecnici: Ancelotti beffato, Maran eroico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il turn-over stavolta non ha funzionato. Colpa solamente del risultato, visto che la prestazione c’è stata eccome. Parliamo ovviamente del Napoli di Carlo Ancelotti, assoluto padrone del campo in questo quinto turno di Serie A contro il Cagliari, ma sconfitto in maniera beffarda dopo uno sterile e sfortunato assedio durato ben 87 minuti di gioco.

CARLO ANCELOTTI 5,5 - L’allenatore azzurro sceglie inizialmente di far riposare Koulibaly, Fabian Ruiz e Llorente, schierando un attacco leggero e cercando di sorprendere il Cagliari in velocità. I passaggi nello stretto funzionano, Mertens ha il piede caldo e più volte nel primo tempo cerca l’imbeccata giusta che capitan Insigne non riesce però a sfruttare. Non paga affatto, invece, la scelta Lozano, che si abbassa troppo senza arrivare mai a pungere se non in un'occasione (murato dalla retroguardia avversaria). Così, dopo una ventina di minuti dall'avvio della ripresa, Ancelotti si ricrede e riconferma progressivamente la fiducia alla coppia di alfieri Llorente-Milik che tanto bene aveva fatto a Lecce. Il Napoli lancia l’assedio, ma i miracoli di Olsen, i salvataggi provvidenziali di Pisacane e anche un po’ di sfortuna sbarrano totalmente la porta ai padroni di casa. La prestazione c’è stata, senza alcun dubbio, ma con un Llorente in più dal 1’ magari i partenopei sarebbero riusciti a sbloccarla già nel primo tempo.

Leggi qui le pagelle del Napoli di TMW!

ROLANDO MARAN 7 - Riporta il Cagliari in trionfo al San Paolo dopo ben 12 anni, anche se la partita oggi l'ha fatta il Napoli in tutto e per tutto. La sua squadra però regge colpo su colpo, non abbassa mai la testa e con la carta Castro dalla panchina riesce addirittura ad accaparrarsi l’intera posta in palio. È questa la mossa vincente del match, da premiare inevitabilmente con un bel 7 in pagella: chapeau. L’inedito trio di centrocampo Nandez-Oliva-Rog, inoltre, funziona piuttosto bene e può diventare una soluzione interessante a stagione in corso con Nainggolan confermato trequartista. Plauso finale alla retroguardia, che non ha mollato di un centimetro con l’insuperabile coppia Pisacane-Klavan.