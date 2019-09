Napoli-Cagliari, le formazioni: riposa Koulibaly, Lozano-Mertens dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Son ben otto i cambi di mister Ancelotti nel Napoli che stasera affronterà tra le mura amiche il Cagliari per il quinto turno di Serie A. Riposano - almeno inizialmente - Koulibaly e Fabian Ruiz, in attacco Lozano e Mertens. Per i rossoblù trio di centrocampo formato da Nandez, Oliva e Rog, con Ionita dietro ai due attaccanti Joao Pedro e Simeone. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre, in campo dalle 21 al San Paolo:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens. All.: Ancelotti.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Rog; Ionita; Joao Pedro, Simeone. All.: Maran.