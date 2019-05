© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti ha diramato la formazione che questa sera al San Paolo affronterà il Cagliari nel posticipo domenicale della 35esima giornata di Serie A. Non c'è Milik nel 4-4-2 del tecnico emiliano che ha optato per Insigne-Mertens in attacco e Verdi e Younes come esterni di centrocampo.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Verdi, Allan, Zielinski, Younes; Insigne, Mertens. All.: Ancelotti.

Risponde Maran con una formazione molto offensiva: due punte in campo al San Paolo, c'è Barella alle spalle del tandem d'attacco Cerri-Pavoletti.

Cagliari (4-3-1-2) - Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Romagna, Lykogiannis; Deiola, Cigarini, Ionita; Barella; Cerri, Pavoletti.