Napoli, calano le quotazioni di James. ADL frena la trattativa Trippier

© foto di Imago/Image Sport

Il Napoli è sulle tracce di James Rodriguez, anche se le quotazioni del colombiano - secondo Sky Sport sono in netto ribasso. Il colombiano in uscita dal Bayern Monaco, di proprietà del Real Madrid, rappresenta il profilo individuato da Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli nel caso in cui Lorenzo Insigne dovesse abbandonare la formazione di Carlo Ancelotti.

Frenata anche per Trippier. L'emittente satellitare informa che c'è da registrare una brusca frenata per l'esterno del Tottenham. Nonostante l’operazione fosse stata messa in piedi sulla base di 26 milioni bonus compresi e un ingaggio di 2,6 al giocatore, De Laurentiis ha deciso di stoppare la trattativa, permettendo così alla Juventus di inserirsi.