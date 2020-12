Napoli, calciomercato estivo da 78,4 milioni. Coperti da plusvalenze e proventi ritardati

Il Napoli ha gestito in maniera molto oculata il mercato 2020-21. Perché i proventi arrivati a luglio e agosto saranno inseriti nell'esercizio successivo: si tratta di 6,8 milioni di euro di sponsorizzazioni e 22,8 per i diritti televisivi di Champions e Serie A, ma ci sono anche 1,5 a debito per le porte chiuse. Totale quindi di 28,1 milioni. Paradossalmente un valore molto vicino al saldo tra plusvalenze e acquisti dell'estate 2020: spese per 78,4 milioni e plusvalenze per 41,6 milioni, con una differenza di 26,8.