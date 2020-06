Napoli, caldo e diffide: Gattuso cambia almeno 6 elementi contro la Spal

vedi letture

Il Napoli fa ritorno al San Paolo per superare l'esame contro una piccola. La squadra di Gattuso vuole continuare a marciare a grande ritmo, al di là del discorso quarto posto e del distacco dall'Atalanta. Il Napoli è chiamato ai tre punti contro la Spal per confermare di aver intrapreso il percorso giusto con Gattuso (4 vittorie di fila in campionato, secondo posto per punti nel girone di ritorno), non lasciare nulla di intentato in questo finale ma soprattutto gettare le basi per essere protagonista ai massimi livelli nella prossima stagione. Considerando i tanti giocatori in diffida, ma anche il fattore caldo (si giocherà alle 19.30), il tecnico azzurro proverà a far valere nuovamente la sconfinata rosa a disposizione per fare la differenza nei secondi tempi.

Gattuso dovrebbe proporre quindi almeno 5-6 novità come fatto a Verona, per poi integrare i 5 cambi a gara in corso e coinvolgere quasi un'intera squadra. Tra i pali potrebbe rivedersi Meret, iniziando quindi una vera e propria alternanza con Ospina, in difesa Mario Rui si riprenderà il posto a sinistra e Manolas quello al centro, probabilmente al posto di Koulibaly che è diffidato. In diffida anche due imprescindibili come Demme e Zielinski che potrebbero riposare per la prima volta, lasciando spazio a Lobotka ed Elmas (Allan è out per un affaticamento muscolare) nel terzetto col rientrante Fabian. In attacco un'altra novità potrebbe essere l'impiego di Younes nel tridente con Milik (in ballottaggio con Mertens che ha ancora alcuni fastidi muscolari) ed uno tra Politano e Callejon, quest'ultimo tornato a disposizione dopo che ha trovato l'accordo per l'estensione contrattuale fino ad agosto