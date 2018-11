Napoli, Callejon: "Contro il PSG si può decidere il gruppo"

Serie B, il Perugia sbanca Livorno: 3-2 per gli ospiti

Crotone, Oddo: "Siamo in ritardo, l'obiettivo sono i playoff"

La Cremonese ci prova per Nicola: la situazione

Venezia, Zenga: "Non ho fatto nulla, tutto merito dei ragazzi"

Cremonese, Nicola verso il no. Idee Cosmi e Di Carlo

Venezia, Tacopina: "Sicuro che Zenga fosse il tecnico giusto per noi"

Palermo, Zamparini chiama Marotta. No dell'ex ad della Juve

Il Centro: “Pescara all'assalto per la vetta”

Tre squadre di Serie C si muovono per Giorgi

Cremonese, Rastelli si presenta: "Voglio conquistare i play off"

Livorno, Spinelli: "Domani lascio il calcio. Per sempre. Club al sindaco"

Mandorlini dopo l'esonero da Cremona: "Scelta da non commentare"

Salernitana, risentimento muscolare per Di Gennaro

Pescara, Gravillon al 45': "Serve un altro gol per chiuderla"

Pescara in vantaggio, ma il Lecce è vivo: 2-1 al 45'

Ancelotti è sereno? "Sì, lo vedo sereno e tranquillo. Ha alle spalle tante partite importanti. Poi domani saremo tutti un po' ansiosi, ma tutto va via quando fischia l'arbitro".

A margine della conferenza stampa odierna, l'attaccante del Napoli José Callejon ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 della sfida di domani contro il PSG: "Si deciderà il gruppo, si può decidere se andremo avanti o no. Ce la dobbiamo mettere tutta, abbiamo fatto bene nella partita di andata e dobbiamo continuare così. L'aspetto fondamentale sarà la mentalità, dovremo fare la partita come vogliamo noi".

