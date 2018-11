Napoli, Callejon: "Crediamo allo Scudetto. Qui sto benissimo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Napoli, José Maria Callejon, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in diretta da Castel Volturno. Queste le sue parole riportate da TuttoNapoli.net:

Martin Vazquez ci ha detto che qualsiasi allenatore la vorrebbe a disposizione. “Lo ringrazio per le sue parole. Io cerco di fare il mio, ho avuto anche fortuna in carriera trovando sempre allenatori che mi hanno fatto giocare. Ogni volta che vado in campo voglio aiutare la squadra e per fortuna finora ci sono sempre riuscito”.

La vittoria di Genova vale più di tre punti? “Sì, eravamo sotto di un gol a fine primo tempo e fermarci 15’ dopo quella fortissima pioggia non ci ha aiutato. Siamo riusciti a ribaltarla ed è stato un trionfo molto importante”.

Credete allo Scudetto? “Ci crediamo tutti. Ne parliamo da tanti anni, è vero, ma andiamo passo dopo passo, concentrandoci su ogni gara. Come ha detto il mister, bisogna lavorare e dare tutto in campo per arrivare fino a fine stagione più vicini possibile alla vetta”.

Sarà una corsa a due, come accade spesso in Spagna? “No, ci sono tante squadre che possono avvicinarsi e noi dobbiamo stare attenti per tenerle lontane”.

Si aspettava di restare sei anni a Napoli? “Sono stato felicissimo di venire qui quando mi chiamò Benitez, a Napoli sono felice, la gente ti apre le porte di casa, ti fa sentire a tuo agio sempre. Ci sto benissimo”.

Come si lavora con Ancelotti? “Ci trasmette molta calma, ci impone di dare il massimo di gara in gara e si nota tantissimo la sua esperienza a grandi livelli".

Col PSG è una delle migliori partite in carriera? “Forse sì, è vero che in settimana stavo molto bene, ma tutta la squadra ha fatto una gara molto importante. Finché le gambe mi aiuteranno, continuerò a dare il massimo”.

Credete al passaggio del turno in Champions? “Dopo il sorteggio sembrava impossibile, abbiamo due rivali favorite per vincere la Champions e ora siamo lì, dobbiamo battere la Stella Rossa e vedremo dove saremo”.

Zero gol quest'anno, le dà fastidio o no? “No, a volte sono tranquillo, a volte mia moglie mi dice ‘svegliati, devi far gol’, me lo dice ogni giorno. In verità sto bene, sto dando assist ai miei compagni. Il calcio è così: il gol arriverà”.

Da quando è arrivato Ancelotti è più felice? “Sono sempre stato bene, sia con Benitez, che con Sarri e con Ancelotti. Vivo bene in città”.

Fabian quanto può crescere? “Lui è fortissimo, glielo dico ogni giorno. È giovane, bisogna andarci piano, ma sono certo che possa arrivare lontano. Ha tutto: fisico, tecnica, un sinistro spettacolare… Spero possa regalarci tanti punti e tanti sorrisi”.

Allan ha pagato la cena per la convocazione in Nazionale? “Certo (ride, ndr). Lui meritava questa chiamata ormai da anni, ma arrivare nella Nazionale brasiliana non è semplice. Siamo tutti contenti per lui e speriamo possa far bene”.

Ha un sogno per il 2019? “Sono tanti. Uno è vincere lo scudetto, senza dubbio”.