Napoli, Callejon: "Decideranno i dettagli. Scudetto? Lottiamo ancora"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

José Maria Callejon, esterno del Napoli, pochi minuti prima della sfida alla Juventus è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Abbiamo lavorato bene durante la settimana, vogliamo tutto da questa partita. I piccoli dettagli faranno la differenza, ma anche concentrazione, ritmi alti e il giocare il nostro calcio. Ci sono tante cose belle da fare stasera. Classifica? Vogliamo continuare a vincere e lottare fino a che l'aritmetica non ci dirà che non ci sono possibilità. Sarà difficile, ma ce la metteremo tutta fino alla fine, come stiamo facendo adesso. Queste partite ti danno la consapevolezza di essere forti. In questi anni stiamo facendo bene, arriviamo sempre secondi e dobbiamo continuare così. Stiamo facendo una squadra per il futuro. Ancelotti? Sta molto bene qui, è entrato molto bene nel club. Sta bene col presidente e con noi. E' un allenatore di alto livello e spero che resterà a lungo".