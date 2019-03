© foto di Insidefoto/Image Sport

Jose Maria Callejon e il Napoli: un rapporto che ha come scadenza il 30 giugno 2020 ma che potrebbe anche continuare. Secondo quanto riportato da Il Roma il giocatore, che a inizio stagione non era così certo di voler restare in azzurro, si è convinto a continuare il suo rapporto con il club partenopeo ma se vorrà rinnovare il suo contratto dovrà abbassare le sue richieste, visto che al momento guadagna 3 milioni di euro a stagione. Troppi per un trentaduenne, con Giuntoli che vorrebbe proporgli il prolungamento a cifre più basse ma senza urtare la sensibilità del calciatore. Un approccio che il Napoli tentò con Reina, ma che andò male. Tra l’altro i due condividono il procuratore, Manuel Garcia Quilon. Premesse che non fanno dunque ben sperare fino in fondo, ma c’è ancora tempo e Ancelotti farà pesare il suo parere.