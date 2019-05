Napoli, Callejon e Mertens restano: Giuntoli al lavoro per i rinnovi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo acquisti, il Napoli sarà impegnato anche a preservare i beni già presenti in squadra. Nella lista degli intoccabili trapelata negli ultimi giorni ci sono sicuramente José Maria Callejon e Dries Mertens, il cui futuro non è ancora chiarissimo, sebbene le intenzioni sia dell'uno che dell'altro siano quelle di restare in azzurro (almeno per un altro anno) per giocarsi qualcosa, specie il belga che sta viaggiando spedito verso il record di gol di Hamsik.

Callejon. Secondo il Corriere dello Sport, però, c'è più luce sul destino dell'esterno spagnolo, che ha già fatto sapere di attendere soltanto una mossa della società per il rinnovo. Di andar via non ha alcuna intenzione e Ancelotti non ci pensa neanche a fare a meno di lui. Con Quilon, il suo agente, le chiacchierate vanno avanti e ben presto si arriverà al prolungamento, dal momento che attualmente il contratto è in scadenza a giugno 2020.

Mertens. Proprio come quello di Mertens, il cui rinnovo non è però scontato. Il quotidiano sottolinea che le intenzioni dell'ex PSV non sono ancora cristalline. Resterà certamente un altro, ma c'è da capire come, se a scadenza o con il rinnovo. Anche per il folletto belga è arrivato il benestare di Ancelotti: uno come Mertens a Carletto piace eccome.