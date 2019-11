© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di José Maria Callejon, trentaduenne esterno d'attacco del Napoli. A 322 presenze in azzurro, il rendimento resta alto anche in un ruolo più da ala del 4-4-2. Però resta in scadenza nel giugno del 2020 e da fine gennaio potrebbe legarsi a un'altra società a parametro zero. Aurelio De Laurentiis gli ha proposto un biennale alle stesse cifre oggi percepite, 3 milioni all'anno. Sarà una scelta di vita, quella di Callejon. Ancora in forse.