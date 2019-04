© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

José Maria Callejon, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro il Chievo: “Era importante guardarci in faccia, sappiamo che non abbiamo fatto bene giovedì, avevamo bisogno di fare una riunione e dire tutti quello che pensavamo. Siamo stati tutti contenti di questa riunione e andiamo avanti. Oggi è molto importante per noi, per il futuro. Dobbiamo affrontare questa gara con cattiveria e da domani penseremo a giovedì”