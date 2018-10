Napoli, Callejon: "Gare dopo sosta difficili, ma dobbiamo vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

José Maria Callejon, esterno del Napoli, è intervenuto prima della gara contro l'Udinese ai microfoni di Dazn: "Le partite dopo la sosta sono sempre difficili, per la stanchezza derivante dai viaggi in nazionale. Ma stasera dobbiamo fare un passo avanti e continuare a vincere per restare in alto".